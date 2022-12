Statsminister Jonas Gahr Støre til Paris – skal diskutere gassprisene

– Vi går en kald vinter i møte, og Europa rammes av høye energipriser som følge av bortfallet av russisk gass. Det er i vår felles interesse at det europeiske energimarkedet er stabilt. De europeiske landene er våre nærmeste allierte og handelspartnere, og Norge ikke tjent med høye og svingende energipriser i Europa over tid, sier Støre til NTB.

Mandag kveld møter han Macron og von der Leyen, som er EU-kommisjonens president, til en arbeidsmiddag. Temaet er energisituasjonen i Europa.

– Regjeringssjefene i EU møtes senere i uken for å diskutere tiltak for å stabilisere energimarkedene i Europa. Norge er den største gassleverandøren til Europa, og det er viktig at vi som en stabil og pålitelig energileverandør får delt norske synspunkter forut for EUs toppmøte, sier Støre.

Giverlandskonferanse

Dagen etterpå deltar han i en giverlandskonferanse for Ukraina i den franske hovedstaden.

– Jeg har bestemt meg for å delta på den konferansen for å snakke for Norge og om våre planer framover, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Statsministeren legger vekt hvor viktig Norges betydning er i forbindelse med den pågående konflikten.

– Det er krig i Europa og det ukrainske folk er helt avhengig av vår støtte.

Budskap: – Står bak Ukraina

Statsministeren forteller videre at regjeringen den siste tiden har arbeidet med et flerårig og betydelig norsk bidrag til Ukraina, og at dette er noe det politiske Norge står samlet om. Under konferansen vil Støres budskap være at Norge fortsatt står bak Ukraina.

Macron er vertskap for giverlandskonferansen for Ukraina.

Målet med konferansen er å se på hvordan man kan hjelpe Ukraina med å møte vinteren. Særlig utstyr og gjenoppbygging av kritisk infrastruktur, spesielt energiinfrastruktur, vil være viktige temaer under giverlandskonferansen.