Norge signerte milliardavtale med Ukraina – skal reparere infrastruktur

– Det er et akutt behov for å reparere strømforsyning og annen infrastruktur i Ukraina etter Russlands bombing av sivile mål. Jeg er derfor glad for at vi i dag har signert en avtale på én milliard kroner som raskt vil bidra til dette, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

Utenriksministeren signerte avtalen med Verdensbankens landdirektør for Ukraina, Moldova og Belarus, Arup Banerji, i Oslo.

Regjeringen har så langt bevilget 14,4 milliarder kroner i støtte til Ukraina og naboland i år og neste år.