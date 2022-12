Rørledningen, som har fått navnet H2Med, er et enormt undersjøisk prosjekt foreslått av Spania, Frankrike og Portugal og skal frakte grønt hydrogen mellom Barcelona og Marseille.

– Den kommer til å bli den første store hydrogenkorridoren i EU, og prosjektet vil koste rundt 2,5 milliarder euro, tilføyde den spanske statsministeren Pedro Sánchez på en felles pressekonferanse med sin portugisiske kollega Antonio Costa og Macron etter samtaler i Alicante fredag.

– Vil være i stand til å transportere 10 prosent av EUs hydrogenforbruk

Rørledningsprosjektet kommer mens Europa sliter med å redusere sin avhengighet av russisk energi. Under samtalene ble det blant annet skissert et veikart og en tidslinje for å fullføre H2Med, som de håper vil bli delvis dekket av europeiske midler.

– Hydrogenledningen vil være i stand til å transportere 10 prosent av EUs hydrogenforbruk innen 2030, eller rundt to millioner tonn per år, fortsatte han.

Pressekonferansen ble holdt kort tid etter at det felles prosjektet ble formelt signerte i nærvær av EU-kommisjonens sjef Ursula Von der Leyen på sidelinjen av et regionalt EU-toppmøte.