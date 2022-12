Finland vurderer våpeneksport til Tyrkia

Kaikkonen møtte sin tyrkiske kollega Hulusi Akar i Tyrkias hovedstad Ankara torsdag.

Ifølge kringkasteren Yle sa Kaikkonen at noen søknader om eksportlisens kan bli behandlet «i nær fremtid». Han la samtidig til at ingen våpen ville bli levert uten en grundig kontroll.

Selv om det ikke foreligger noe konkret eksportforbud, har ikke Finland solgt våpen til Tyrkia siden det tyrkiske militæret gikk til aksjon mot kurdiske milits i Nord-Syria i 2019.

Tyrkia har fortsatt ikke godkjent Sveriges og Finlands søknad om Nato-medlemskap. De har krevd flere tiltak og innrømmelser fra de to søkerlandene, blant annet at Sverige utleverer flere personer Tyrkia mistenker for ha deltatt i kuppforsøket i 2016.

Heller ikke Ungarn har godkjent søknadene, men har varslet at det vil skje tidlig på nyåret. Alle Nato-landene må gi sitt samtykke før Sverige og Finland kan tas opp i alliansen.