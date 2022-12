Ny pakke med EU-sanksjoner mot Russland

Kommisjonsleder Ursula von der Leyen sier de vil legge til nesten 200 flere personer, bedrifter og organisasjoner på sanksjonslisten. Ytterligere tre russiske banker blir også ilagt sanksjoner.

Blant dem som nå rammes, er døtrene og et søskenbarn av dem tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov, skriver tyske Bild , som omtaler Kadyrov som «Putins blodhund».

– Punkt tre er å kutte Russlands tilgang til droner, både direkte og via tredjelandsleverandører som Iran, skriver von der Leyen på Twitter.

Hun foreslår også å utvide eksportkontrollen for produkter som kan brukes til både sivile og militære formål og som «det russiske krigsmaskineriet» kan nyttiggjøre seg.

– Vi går også etter det russiske propagandaapparatet ved å foreslå at ytterligere fire kanaler får sendeforbud, og vi foreslår flere økonomiske tiltak mot Russlands energi- og gruveindustri, sier von der Leyen videre.

– Vi står sammen med Ukraina og vi vil sørge for at Russland betaler for sin ondskap, understreker hun.

EU-landenes ambassadører startet behandlingen av forslaget sendt onsdag. Sanksjonspakken må vedtas av alle de 27 medlemslandene før den kan trå i kraft.

Denne uken innført EU også en makspris på 60 dollar fatet på olje importert fra Russland og forbød all slik import via sjøveien. Diplomater har advart om at EU er i ferd med å gå tom for muligheter til å ramme den russiske økonomien mer enn de allerede gjør.