Telenor har gitt sitt samtykke til at taushetsplikten oppheves for jobben han har gjort for dem, opplyser McKinsey til NTB.

I tillegg opplyser aviskonsernet Amedia til NTB at de har benyttet McKinsey på enkelte prosjekter og hatt Thoner som rådgiver.

– Vi i Amedia er opptatt av å være åpne og bekrefter derfor dette tidligere kundeforholdet. Vi har også informert McKinsey om at vi ønsker at de er åpne om vårt kundeforhold. Vi har det siste året ikke hatt bistand fra McKinsey, sier visekonsernsjef Gisle Torheim i Amedia.

Etablerte rutiner

McKinsey jobber med å få samtykke fra flere kunder.

– Vi har etablerte rutiner for å innhente samtykker fra våre klienter om å oppheve den kontraktfestede taushetsplikten. Gitt oppmerksomheten denne konkrete saken har fått var vi allerede i gang med denne prosessen da vi fikk henvendelsen fra Statsministerens kontor, og Telenor er en av klientene som i dag har gitt samtykke til at vi kan opplyse om at Thoner har vært en del av et McKinsey-team som har arbeidet med dem, skriver kommunikasjonssjef Robin Krüger i McKinsey i en epost.

Dagbladet meldte tidligere onsdag at McKinsey hadde opphevet taushetsplikten for Thoner på generelt grunnlag, men rettet senere saken.

Kontraktsforpliktelser

Onsdag ble det kjent at Statsministerens kontor ba om å få innsyn i kundelistene til Thoner, som nylig ble utnevnt som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

McKinsey pålegger vanligvis alle sine ansatte taushetsplikt om hvem de har vært konsulent for. Da Thoner ble utnevnt som statssekretær, møtte denne praksisen skarp kritikk, blant annet fra regjeringspartner Senterpartiet.

– Vi er bundet av kontraktsrettslige forpliktelser med våre klienter, og det er kun de som med sitt samtykke kan bidra til å oppheve Thoner helt eller delvis fra taushetsplikten. Vi kan derfor ikke forskuttere utfall av eller varighet på denne prosessen, men ønsker å bidra til raske avklaringer fordi vi tror det er det beste for alle parter, skriver Krüger.