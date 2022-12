Det skriver VG.

En periode leide SV-nestlederen ut en del av sin bolig i Tromsø, vanligvis kun ett rom. Det er denne utleien striden står om.

Fylkesnes har fått en regning på 477.000 kroner. Han er uenig i Skatteetatens beregning av leieinntekter for årene 2017–2020. Etaten beregnet at han fikk økt inntekt på over en million i årene 2017-2020, og dermed var ikke pendlerboligen i Oslo skattefri.

– Jeg vil ha et svar, rett og slett. Dette er den eneste måten å få svar på noe jeg mener er veldig rimelige spørsmål, sier SV-nestlederen.

Fylkesnes skriver på sin private Facebook-side at det er tre spørsmål han vil ha svar på. Han sier han har tatt opp et lån for å betjene skattegjelden, men ønsker enten å få slettet kravet eller få en forklaring fra Skatteetaten. Han er særlig misfornøyd med at etaten tilsynelatende har endret sin lovtolkning underveis i prosessen.