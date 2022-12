SMK ber McKinsey om innsyn i statssekretærs hemmelige kundeliste

Det opplyser statssekretær Kristine Kallset i en epost til Dagbladet.

– SMK har i dag sendt brev til McKinsey og bedt om at Kristoffer Thoner som et minimum får adgang til å informere statsministeren, stabssjefen, regjeringsråden og ekspedisjonssjefen i Administrativ- og konstitusjonell avdeling om hvilke kunder han har arbeidet for i McKinsey. Det er behov for at flere her på kontoret kan vurdere Kristoffer Thoners habilitet fortløpende.

– Så mener vi at åpenhet er viktig, så det optimale er at McKinsey offentliggjør kundelisten, sier Kallset.