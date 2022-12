EU skjerper tonen mot Kina i WTO

EU ber et WTO-panel om å forsøke å løse handelstvisten mellom Kina og Litauen. Kina har innført en rekke handelsrestriksjoner mot det baltiske landet som følge av dets relasjon til Taiwan.

Litauen har blant annet latt Taiwan åpne et representasjonskontor der øya bruker navnet Taiwan. Kina anser Taiwan som kinesisk territorium og kaller øya konsekvent for Taipei.

I tillegg vil EU at det etableres et WTO-panel for å vurdere om det er lovlig at Kina blokkerer europeiske patentinnehavere innen teknologisektoren fra å beskytte sine oppfinnelser i ikke-kinesiske domstoler, blant dem EU-domstoler, skriver EU-kommisjonen.

– Vår preferanse var å løse disse to viktige sakene gjennom samtaler, og vi har brukt betydelige mengder tid på dette, til liten nytte. Derfor har vi intet annet valg enn å be om opprettelsen av disse WTO-panelene, sier EU-kommisjonens handelssjef, Valdis Dombrovskis, i en uttalelse.