Fungerende finanspolitisk talsperson i SV, Cato Brunvand Ellingsen, sier til Dagens Næringsliv at partiene som står bak forslaget, ikke har tatt kontakt med dem for å finne en løsning som partiet kan bli med på.

– Hvis man prøver å bygge ekte flertall i budsjettprosessen, er det vanlig å ha dialog med de andre partier først, ikke bare å legge ting inn over bordet, sier Ellingsen.

I juni ba Ukraina om at Efta-landene, herunder Norge, fjernet toll på alle ukrainske varer i ett år. EU, USA og Storbritannia har allerede gitt Ukraina tollfrihet, men i Norge sier altså regjeringspartiene nei.

Regjeringen har tidligere opplyst at de fleste industrivarer fra Ukraina allerede er tollfrie, mens landbruksvarer er tollbelagt.

Neste uke, tirsdag 13. desember, skal saken opp i Stortinget.

– Flaut

Forslaget fra opposisjonen får støtte fra Høyre, Venstre, Frp, Rødt og MDG. På den andre siden vil Ap, Sp og SV, som til sammen har flertall i Stortinget, stemme imot.

Venstres Sveinung Rotevatn mener det er flaut at Norge som det eneste landet i Vesten ikke vil gi Ukraina tollfrihet.

– Handel med Ukraina er en åpenbar måte å hjelpe det ukrainske folket på, i tillegg til våpenstøtte og bistand. Det er uforståelig at regjeringen nekter å stille opp, skriver han i en pressemelding.

Skal forhandle

I et svar til Stortinget i slutten av november skriver næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at regjeringen «vurderer handelsrelaterte tiltak overfor Ukraina bredt og ser disse i sammenheng med hvilke andre tiltak som iverksettes for å bistå landet».

I midten av desember skal Efta-landene og Ukraina møtes for å forhandle om saken, opplyser han.

– Modernisering av frihandelsavtaler er omfattende prosesser som berører alle spørsmål som reguleres i frihandelsavtalene, og vil derfor ta tid, skriver Vestre.