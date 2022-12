Zelenskyj besøkte fronten i Donetsk

Besøket skjer mens russiske styrker presser på og forsøker å ta over den viktige industribyen Bakhmut. Presidenten lovte å skyve russiske styrker ut av alt ukrainsk territorium.

– Alle ser deres styrke og ferdigheter. Jeg er takknemlig overfor foreldrene deres. De oppdro ekte helter, sa Zelenskyj i en videotale til ukrainske styrker fra byen Slavjansk, en av de viktigste ukrainerne kontrollerer øst i landet.

De viktigste kampene i Ukraina pågår nå i Donbas etter at ukrainske styrker gjenerobret byen Kherson sør i landet.

– Øst-Ukraina er den vanskeligste fronten nå. Jeg er beæret over å være her nå med styrkene våre som beskytter Donbas. Jeg tror at vi neste gang vil møtes i vårt ukrainske Donetsk og Luhansk, og på Krim i tillegg.

Prorussiske separatiststyrker har kontrollert deler av Donetsk og Luhansk siden 2014 da det brøt ut kamper der og Russland annekterte Krim-halvøya.