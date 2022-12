Georgias opposisjon frykter forgiftning av fengslet ekspresident

Partiet har sagt at den tidligere presidenten, Mikheil Saakasjvili, er i en medisinsk tilstand som kan føre til koma og død. Derfor mener de at han må løslates for medisinske undersøkelser i USA eller EU.

Saakasjvili var president i Georgia fra 2004 til 2013, og ledet den såkalte rosa revolusjonen. Etter den andre presidentperioden forlot han landet og reiste til Ukraina. Senere ble han dømt til seks år i fengsel for misbruk av makt, og i oktober 2021 ble han arrestert etter å ha returnert til Georgia.

I en uttalelse forrige uke sa partiet Saakasjvili tidligere ledet, som har gått til retten, at han blant annet har gått ned i vekt og utviklet muskelsmerter. Tidligere skal han ha vært ved god helse.

Toksikologiske undersøkelser skal også ha vist forhøyede nivåer av barium, vismut og kvikksølv.

Irakli Kobakhidze, leder for regjeringspartiet Det georgiske drømmepartiet ser ingen grunn til å slippe Saakasjvili fri.

– Vi kan ikke destabilisere landet. Vi er bedt om å fatte denne beslutningen om å løslate Saakasjvili for å destabilisere landet og kan selvsagt ikke gjøre det, sa han til den georgiske TV-kanalen Rustavi-2.