Tyrkia roser Sverige for utlevering av kurder

– Returen av en PKK-terrorist er en start og viser at Sverige er oppriktig, sier justisminister Bekir Bozdag til TV-stasjonen TRT mandag.

– Vi håper det kommer flere, legger han til.

Sverige tvangsreturnerte Mahmut Tat, som Tyrkia har krevd utlevert som følge av medlemskap i Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) som i flere tiår har kjempet for kurdisk selvstyre sørøst i Tyrkia. Gruppen er terrorstemplet både i Tyrkia og i EU.

Tat er dømt til over seks års fengsel i Tyrkia, men flyktet til Sverige i 2015. Der søkte han om asyl, men fikk avslag.

Tat ble pågrepet av tyrkisk politi like etter landing i Istanbul og deretter fengslet.

For at Sverige og Finland skal kunne bli medlemmer av Nato, må alle Natos medlemsland si ja. Tyrkia har inntil videre ikke villet gi grønt lys. I stedet krever landet at spesielt Sverige endrer holdning til grupper og personer som regjeringen i Ankara har stemplet som terrorister.

Blant dem Tyrkia krever utlevert, er også den tyrkiske journalisten Bulent Kenes, som nå lever i eksil i Sverige.

– Problemet er at etter Sveriges Nato-søknad har jeg blitt en spillebrikke som Tyrkia kan bruke til utpressing. Det er en ganske fortvilet situasjon for meg, sier han i et intervju med Klassekampen mandag.