– Kunstnere er arbeidsfolk, men vi ser at de altfor ofte får for dårlig betalt og må stå med lua i hånda. Vi skal sikre at de får skikkelig betalt for den jobben de gjør, sier Trettebergstuen i en pressemelding.

Arbeidsgruppa skal utarbeide forslag om veiledende prinsipper for fastsettelse av rimelig betaling for kunstnerisk arbeid som produksjon, oppdrag og formidling. Prinsippene skal gjelde for statlig finansierte institusjoner og tilskuddsordninger for produksjon og formidling av kunst og kultur.

– Vi ser at maktforholdene kan være skjeve når kunstnere og store statlige institusjoner går inn i lønnsforhandlinger. I tillegg er det ofte ulik praksis for honorering av kunstnere. Dette må vi gjøre noe med. Arbeidsgruppa skal hjelpe oss med å lage noen kjøreregler for hvordan kunstnere skal få rimelig betalt for arbeidet sitt, sier Trettebergstuen.

Arbeidsgruppa, som skal levere sin rapport innen 1. april neste år, består av følgende medlemmer:

* Leder: Stein Reegård, tidligere sjeføkonom i LO

* Ida Bringedal, direktør ved Haugar kunstmuseum

* Maria Utsi, teaterviter, styreleder ved Beivvas Sami Teahter og nestleder i Norsk kulturråd

* Nina Wester, regissør og dramatiker, tidligere teatersjef for Hålogaland Teater

* Ande Somby, jurist ved Universitetet i Tromsø og medlem av utvalget for Statens kunstnerstipend

* Ruben Steinum, daglig leder i Office for Contemporary Art og tidligere styreleder i Norske Billedkunstnere

* Heidi Stavrum, professor i kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge