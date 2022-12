Ingen kamp om å bli ny SV-leder

Fylkesnes har i praksis gjort det klart at valgkomiteen, som nå leter med lys og lykte for å finne Audun Lysbakkens etterfølger, kan se bort fra ham.

Bare en ekstraordinær situasjon, som at ingen andre kandidater melder seg på, kan gjøre ham aktuell for ledervervet, sier han til Klassekampen.

– Skeptisk

– Jeg var veldig åpen om dette til valgkomiteen. Jeg sa at jeg er skeptisk til å stille meg til disposisjon fordi det er noe helt annet å bli leder av et mellomstort parti i norsk politikk i dag enn for 10 eller 20 år siden. Trykket er av en helt annen art, det tar hele livet, sier Fylkesnes.

Heller ikke partiets andre nestleder, Kirsti Bergstø, vil foreløpig si om hun stiller.

– Jeg har ikke bestemt meg, sier Bergstø til NTB. Hun peker på at partilederjobben er et tungt verv som kan bli vanskelig å kombinere med rollen som alenemor.

Flere fylkeslag har allerede pekt på finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski, som for tiden er i mammaperm, som deres favoritt som ny SV-leder. Men heller ikke hun har gjort det klart om hun stiller eller ei.

Nestleder

Bergstø sier hun håper valgkomiteen ikke bare vil se til dagens toppledelse når de nå leter etter en lederkandidat, og peker på at partiet har mange dyktige folk i rekkene.

SV trenger også en ny nestleder. Blant navnene som er spilt inn til valgkomiteen, er den ferske stortingsrepresentanten Grete Wold fra Vestfold og Telemark SV og Lars Haltbrekken fra Trøndelag SV.

Audun Lysbakken kunngjorde i november at han ikke stiller til gjenvalg på SVs landsmøte til våren. Lysbakken har ledet partiet siden 2012.

Valgkomiteen har gitt lokal- og fylkeslag frist til 20. desember med å komme med innspill til ny partileder.