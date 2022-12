MDG, Rødt og SV bryter budsjettforhandlingene i Bergen

– Etter at byrådspartiene stilte flere ultimatum som i praksis sperrer for viktige tiltak for klima, natur og psykisk helse, valgte MDG å bryte budsjettforhandlingene, skriver partiet i en pressemelding.

– Vi i De Grønne tenker i et generasjonsperspektiv, ikke i et par år av gangen slik byrådspartiene gjør.

Partiet skriver videre at de er klare til å ta opp igjen forhandlingene, men at byrådspartiene må være åpne for reelle forhandlinger med mål om å faktisk gjøre en innsats for klima, natur og psykisk helse.

Også SV er ute av forhandlingene.

– Dette er de dårligst ledede forhandlingene jeg har opplevd i min tid i bergenspolitikken, og det har vært minimalt med fremdrift i løpet av den uken vi har snakket sammen, sier SVs Mikkel Grüner til Bergens Tidende.

Senere sier også Rødt til samme avis at de bryter forhandlingene.

– I en tid der flere og flere vanlige folk sliter med å få endene til å møtes, er vi opptatt av å motvirke dette. Når partene står så langt fra hverandre som vi opplever nå, så vi ikke andre muligheter enn å bryte, sier Mailiss Solheim-Åkerblom til avisen.