Ap: – Det hviler et tungt alvor over statsbudsjettet

– 2002 har utfordret en rekke tryggheter vi har tatt for gitt. Dette har naturligvis rammet inn arbeidet med statsbudsjettet, sa Knutsen da han innledet den årlige finansdebatten i Stortinget torsdag.

Knutsen har ledet arbeidet med å lande en budsjettavtale mellom regjeringspartiene Ap og Sp og SV, som torsdag formelt skal vedtas av de folkevalgte.

Stort alvor

Arbeidet har vært preget av stort alvor, ifølge Knutsen, som viser til Ukraina-krigen, energikrisen og økte priser og renter.

– Trår vi feil, kan vondt bli verre. Å ikke vise ansvarlighet kan gi store, negative konsekvenser på sikt og gjøre hverdagen tøffere for svært mange, framholdt han.

– Det vi har lært av tidligere tøffe tider, er at de som sliter mest fra før, rammes hardest. Sosial rettferdighet er det som ligger Arbeiderpartiets hjerte nærmest. I dag fatter vi vedtak som betyr at noen må bidra mer. Det er riktig og rettferdig, sier Knutsen.

– Men vi løser ikke alle utfordringer, erkjente han i salen.

Mer i lommeboka

Høyre er som kjent svært kritisk til regjeringens forslag til grunnrente for havbruksnæringen og den foreslåtte midlertidige økningen av arbeidsgiveravgift for inntekter over 750.000 kroner.

– Den vil ramme bedrifter over hele landet, framholdt Høyres Helge Orten i Stortinget.

Høyre vil også prioritere en pakke for å gi folk mer i lommeboka.

– Det vil gjøre det litt lettere for folk å betale regningene, sier Orten.

– Blir billigere å forurense

Venstre er på sin side svært kritisk til at miljøavgiftene blir kuttet.

– Utrolig nok blir de kuttet enda mer i budsjettforliket med SV. Å gjøre det billigere å forurense er ikke spesielt framtidsrettet, sier Venstres finanspolitiske talsperson, Sveinung Rotevatn.

Samtidig har regjeringen og SV satt av nesten 1,2 milliarder kroner mer til miljø i statsbudsjettet enn Venstre har gjort i sitt alternative budsjett.