I tillegg videreføres årets begrensning på leting i iskantsonen, og det er enighet om at regjeringen skal vurdere å innføre petroleumsfrie områder.

– Vi får til mer kraftfull klimapolitikk og setter bremsene på for leting etter nye oljefelt i denne stortingsperioden, og vi får vernet sårbare områder, sier SV-leder Audun Lysbakken om enigheten mellom SV og regjeringspartiene.

– Ikke nok

Miljøbevegelsen gir SV honnør for jobben – men mener budsjettet ikke går langt nok.

– SV skal ha honnør for å ha kjempet med nebb og klør for å forbedre et oljesvart budsjett. Men det er skuffende at regjeringen ikke har gått lenger for å møte advarslene fra klimaforskere og kravene fra SV. Europa skriker etter energiomstilling, men regjeringen tviholder på å bruke de store pengene og dyktige arbeidere på mer oljeleting, sier Greenpeace-leder Frode Pleym.

Han får støtte fra Natur og Ungdom, som også er skuffet over helheten.

– Utsettelsen av 26. konsesjonsrunde ut perioden og SVs andre gjennomslag er steg i riktig retning. Vi er likevel skuffa over at de ikke kom lenger. Mesteparten av oljen og gassen er fortsatt tilgjengelig gjennom TFO-ordningen, og senest i dag understrekte IEA nok en gang at det ikke er rom for mer oljeleting om vi skal holde 1,5-gradersmålet i live, sier Natur og Ungdom-nestleder Simon Balsnes.

– Ingen grønn retning

Verdens naturfond (WWF) trekker fram mange gode grep i budsjettet, som styrkingen av Enova på 900 millioner kroner, samt klimasatsordningen for kommunene på 100 millioner kroner. De mener SV hjalp regjeringspartiene å holde sine egne løfter.

– Ap og Sp leverte et utrolig svakt budsjett på både natur, klima og bistand, og glemte tilsynelatende at natur og klima skulle være rammen for all politikk, sier WWF-generalsekretær Karoline Andaur.

MDG er heller ikke særlig tilfreds med budsjettenigheten.

– Selv om det er bra at 26. konsesjonsrunde utsettes ut stortingsperioden, så er statsministeren tydelig på at det fortsatt er full fart for mer oljeleting. Det er ikke en ny grønn retning, sier partiets finanspolitiske talsperson Lan Marie Berg.

LO: Uheldig signal til Europa

LO-lederen sier det var forståelse for en utsettelse av 26. konsesjonsrunde ved forrige korsvei, men at denne utsettelsen sender et uheldig signal.

– LO har et kongressvedtak som sier at vi skal utvikle, ikke avvikle petroleumsnæringen. Norge skal være en stabil og langsiktig leverandør av energi til Europa, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Offshore Norge er direkte bekymret for manglende letearealer.

– Næringen trenger forutsigbarhet gjennom rammebetingelser og tildeling av areal som kan sikre sysselsetting i Norge og levere pålitelig energi til Europa, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim.

Hun ber Stortinget sørge for at rammebetingelsene ikke svekker konkurransekraften, men bidrar til aktivitet, lønnsom produksjon og verdiskaping.

– Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres mye framover, derfor er det behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Da er det viktig at det blir gjort tilgjengelig attraktivt areal, påpeker hun.