Miljøorganisasjoner roser SV-grep i statsbudsjettet – men mener det ikke er nok

– SV skal ha honnør for å ha kjempet med nebb og klør for å forbedre et oljesvart budsjett. Men det er skuffende at regjeringen ikke har gått lenger for å møte advarslene fra klimaforskere og kravene fra SV. Europa skriker etter energiomstilling, men regjeringen tviholder på å bruke de store pengene og dyktige arbeidere på mer oljeleting, sier Greenpeace-leder Frode Plyem.

Han får støtte fra Natur og Ungdom, som også er skuffet over helheten.

– Vi roser SV for at de har klart å flytte på den grå betongveggen av en regjering vi har. Utsettelsen av 26. konsesjonsrunde ut perioden og SVs andre gjennomslag er steg i riktig retning. Vi er likevel skuffa over at de ikke kom lenger. Mesteparten av oljen og gassen er fortsatt tilgjengelig gjennom TFO-ordningen, og senest i dag understrekte IEA nok en gang at det ikke er rom for mer oljeleting om vi skal holde 1,5-gradersmålet i live, sier Natur og Ungdom-nestleder Simon Balsnes.

Verdens naturfond (WWF) trekker fram mange gode grep i budsjettet, som styrkingen av Enova på 900 millioner kroner, samt klimasatsordningen for kommunene på 100 millioner kroner.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet leverte et utrolig svakt budsjett på både natur, klima og bistand, og glemte tilsynelatende at natur og klima skulle være rammen for all politikk. I virkeligheten gjorde de seg avhengige av SVs innsats for å holde sine egne løfter, sier WWF-generalsekretær Karoline Andaur.