Det skjedde i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen mandag, skriver studentavisa Studvest.

– Studentparlamentet ser seg nødt til å reagere mot Borten Moes framferd og sende et tydelig signal til regjeringen om at han er uegnet som forsknings- og høyere utdanningsminister, heter det i resolusjonen.

Kaller avgjørelsen «pubertal»

En tilsvarende resolusjonen ble vedtatt ved Universitetet i Oslo torsdag. Den gangen omtalte Borten Moe avgjørelsen som «pubertal» overfor Dagbladet.

– Det å reagere med ikke å snakke med hverandre – å kansellere – er en pubertal reaksjon, sa statsråden da.

– Dette er summen av hva han har gjort, eller rett og slett ikke gjort, på vegne av oss studentene, sa forslagsstiller Inga Gudrun Pareliussen Austnes da hun la fram resolusjonen.

– Tråkker på studentene

Venstres Abid Raja, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen, reagerer også Borten Moes utspill og setter spørsmålstegn ved hans forhold til studentene.

Abid Raja (V) mener oppførselen til Borten Moe ikke passer seg for en norsk statsråd, og ber Støre ta grep. Foto: Annika Byrde / NTB

– En ting er å si at man ikke har penger. Det tror jeg studentene forstår dersom man forklarer hvorfor. Men her har man en statsråd som går aktivt inn og tråkker på studentene. Vi kan ikke ha en slik statsråd i Norge, sier Raja til Khrono.

– Han ødelegger både for forskningen, for utdanningsinstitusjonene og for studentene. Nå må statsminister ta nødvendige grep, avslutter han.