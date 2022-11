MDGs vedtekter åpner for at dersom det er stemmelikhet i valg to ganger på rad, kan valget skje ved loddtrekning.

– Men at dette skal skje nå, er helt usannsynlig. Dette er bare en nødventil, sier partisekretær Torkil Vederhus til NTB.

Lørdag skal MDGs 208 delegater på partiets ekstraordinære landsmøte velge om de vil ha fungerende leder Arild Hermstad eller utfordreren Kristoffer Robin Haug fra Akershus MDG som ny leder. Haug er MDGs helsepolitiske talsperson.

Det kan gå mot dramatikk i valget, og selv om mange holder en knapp på Hermstad, er utfallet på ingen måte avgjort. For i en rundspørring som NRK har foretatt, sier fire av MDGs elleve fylkesledere at de vil stemme på Hermstad. Men fem vil ikke svare på hvem av de to de foretrekker.

Samtidig har MDGs talspersoner i Nordland og Troms og Finnmark gått ut og erklært støtte til Haug. Også fire av MDGs fem varaordførere støtter utfordreren, ifølge NRK.

Haug kjempet mot Hermstad én gang tidligere, da striden sto om nestledervervet i vår. Da tapte han kampen.