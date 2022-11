Stenseng om Ap-motvinden: – Tro meg, jeg tar ikke lett på de målingene

– Vi må innrømme at vi har hatt helt jævlige målinger. Tro meg, jeg tar ikke lett på de. Jeg synes det er veldig alvorlig, og jeg må innrømme at det til tider holder meg våken på nettene, sa hun da hun gikk på talerstolen på LO Stats Kartellkonferanse på Gol onsdag.

De nærmeste ukene og månedene vil kreve enda mer fra oss, fortsatte Stenseng.

– Det er mange som spør: Hva må vi gjøre for å øke oppslutningen og øke på målinger?

Arbeiderpartiet fikk tidligere denne uken en oppslutning på 15,4 prosent i Vårt Lands novembermåling, mens Høyre fikk 33,6 prosent. Etter å ha blitt målt til 16,9 prosent på målingen til FriFagbevegelse for to uker siden, ble det krisemøter i partiet.

– Gode venner, jeg har lyst til å stille et annet spørsmål: Hva skal vi gjøre for å gi folk den tryggheten de trenger i en hverdag mange opplever som vanskelig? Jeg forstår veldig godt frustrasjonen, og at den rettes mot regjeringen, sa Stenseng fra talerstolen.

– Det er vår jobb å gi tilbake den tryggheten. Men da må vi være bedre, siden vi har målinger nede på 15,4 prosent, understreket hun.