Det hvite hus har ikke offentliggjort noen planer for søndagens bursdagsfeiring. Og Biden selv har spøkt med det store «8-0».

– Jeg klarer ikke engang å si alderen jeg kommer til å være. Jeg klarer ikke engang å ta ordet i min munn, har han sagt i et intervju med MSNBC.

Han har også avfeid alle spørsmål om han vil stille til gjenvalg i presidentvalget i 2024. Om han skulle vinne, vil han sitte ved makten til han er 86 år gammel.

– Vent og se, er det eneste han har villet si om spekulasjonene.

Leger: Frisk og rask

For ett år siden, etter en omfattende medisinsk undersøkelse, kunngjorde legene at Biden kun hadde noen få, mindre helseproblemer og at han var «klar til dyst».

Biden er ikke-røyker og avholdsmann, holder seg fysisk aktiv og har ikke hatt noen større helseproblemer siden han i 1988 ble operert for to livstruende aneurismer i hjernen.

En studie publisert av University of Illinois i 2020 kategoriserer ham i gruppen «super-aldrende». Det er mennesker som på grunn av sosioøkonomiske faktorer, livsstil og genetiske faktorer, lever lenger enn gjennomsnittet. Forskerne mente Biden har en teoretisk forventet levealder på 97 år.

Årene tærer på

Men faktum er at Biden nå mer og mer ser ut som en 80-åring, skriver nyhetsbyrået AFP. Håret er tynt og gangen stiv.

Nesten hver helg trekker han seg tilbake til familiehjemmet i Delaware. Og på bilder med andre stats- og regjeringssjefer, som Frankrikes president Emmanuel Macron (44) og Canadas statsminister Justin Trudeau (50), ser presidenten mer og mer ut som en aldrende patriark.

Den medisinske virkeligheten er heller ikke på presidentens side. Etter som årene går, økes risikoen for kognitiv svekkelse, sykdom og senvirkninger av selv små ulykker. Det gjelder for oss alle, også for Joe Biden.

– Hvor er Jackie?

Flere har påpekt at Biden stadig oftere kan virke litt forvirret og at han også har blitt mer utydelig i talen. Det har Republikanerne visst å utnytte for å latterliggjøre ham.

I en tale han holdt på en konferanse i september, virket det som om han trodde at en avdød kongressrepresentant var til stede.

– Jackie, er du her, ropte presidenten utover salen.

– Hvor er Jackie, jeg trodde at hun skulle være her, fortsatte han og glemte tilsynelatende at Jackie Walorski hadde omkom i en bilulykke få uker tidligere og at han selv den gang hadde omtalte nyheten som «sjokkerende og trist».

Vanlig med gjenvalg

Historien tilsier at en sittende president har stor sjanse for å vinne dersom han stiller til gjenvalg. Ett eksempel er Ronald Reagan, som var 73 år gammel da han ble gjenvalgt i 1984.

At en sittende president stiller til gjenvalg gjør også at presidentens parti spares for kostbare og splittende nominasjonsvalg, noe som igjen gjør at partiet kan rette oppmerksomheten mot selve presidentvalget, påpeker Rachel Bitecofer, en av Demokratenes strateger.

Likevel viser flere målinger at et flertall av amerikanerne synes det er en dårlig idé å la Biden stille til gjenvalg.

Grasrotbevegelsen RootsAction, som er tilknyttet Demokratene, har lansert kampanjen «Don't run Joe». De argumenterer med at han ikke har noen automatisk rett til ny nominasjon.

Andre stiller spørsmål ved hvorvidt en president som er født under andre verdenskrig, kan mobilisere unge velgere i 2024 selv om han går inn for avkriminalisering av marihuana og sletting av studielån, saker som er populære blant unge velgere.

Men hvis ikke Biden, så hvem?

Hvem som i så fall skal bli Demokratenes presidentkandidat i stedet for Biden, er et åpent spørsmål.

Visepresident Kamala Harris er upopulær, og andre prominente demokrater, som transportminister Pete Buttigieg, kan bli sett på som for uerfaren.

– Dersom noen velger å utfordre en sittende president, så er det som regel en rabulist, en som ønsker å røske opp og få til store endringer, sier Robert Rowland, ekspert på politisk kommunikasjon ved University of Kansas.

– Den mest åpenbare personen til å gjøre det, er jo Bernie Sanders. Men med sine 81 år er jo han enda eldre enn Biden.