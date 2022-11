EU ser ut til å gi etter for viktig krav i klimaforhandlingene

EUs klimasjef Frans Timmermans foreslo torsdag kveld å opprette et særskilt fond som skal ta regningen for tap og skade som følge av klimaendringene. Fondet skal dekke kun de fattigste og mest sårbare landene, og finansieres av en «bred giverbase», altså ikke bare de rikeste landene.

Det kan bety at land som Kina og Saudi-Arabia, som på klimatoppmøtene er en del av en gruppe utviklingsland, også må punge ut.

– Jeg må si at dette er vårt endelige tilbud, sa Timmermans til pressen torsdag kveld.

Hodepine

– Fra dette forslaget kan EU-landene finne fram til en avtale, og jeg vil takke dem alle for å ha vist mot til å gå så langt. Men dette er siste stopp, la han til.

Spørsmålet om tap og skade har vært en av de store hodepinene på årets klimatoppmøte.

Det er i stor grad fattige land i det globale sør som blir rammet av de verste konsekvensene av klimaendringene, som også er de landene som historisk har bidratt minst til klimaendringene. Landene vil derfor at de rike landene skal ta regningen etter for eksempel tørke og flom.

Det har det ikke vært mye vilje til, men forslaget fra EU kan nå få forhandlingene til å gå videre.

Tror på vedtak

KIima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier han tror at EU-forslaget kan bli vedtatt.

– Her gjenstår det mange og viktige detaljer for hvordan dette skal innrettes, men jeg er glad for at det nå kom et konkret forslag på bordet i går kveld som det nå skal jobbes videre med. Jeg er realistisk optimist, sa Eide i NRKs Politisk Kvarter fredag.

Representanter fra over 200 land har vært samlet på klimatoppmøtet i Egypt i to uker, og møtet skulle etter planen avsluttes fredag. Men trolig vil forhandlingene gå på overtid gjennom helgen for at det skal bli enighet.