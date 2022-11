Intern oppvask etter at Ap sa nei til å stille i Debatten

Programleder Fredrik Solvang opplyste før debattstart tirsdag kveld at verken Mjøs Persen eller andre fra Stortinget kunne delta på grunn av budsjettforhandlingene. Senere i debatten tok han til tårene da han snakket om den eksplosive økningen i folk som trenger å få utdelt mat.

Etterpå ble det intern oppvask i Arbeiderpartiet, melder Dagbladet . Mjøs Persen skrev onsdag et innlegg på NRK Ytring der hun og stortingspolitiker Tuva Moflag erkjente at de burde ha stilt opp i programmet.

– Det var en kollektiv feilvurdering. Men til syvende og sist mitt ansvar at jeg selv ikke stilte. Isolert sett ligger forslaget til statsbudsjett i Stortinget og er gjenstand for forhandlinger. Alle skjønner at vi ikke kan forhandle med SV på TV, sier Mjøs Persen til Dagbladet.