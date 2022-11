Esa tar Norge til retten for manglende digitale flygeledertjenester

Det skriver Esa i en pressemelding.

Datalinjekommunikasjon mellom cockpit og flyplass, som kommer i tillegg til tradisjonell talekommunikasjon, skulle vært på plass allerede i februar 2018.

– Målet med den nye teknologien er styrke kapasiteten i luftrommet samt å bidra til tryggere avvikling av flytrafikken. Det er viktig at denne teknologien blir introdusert i hele EØS-området for å effektivisere luft-til-bakke-kommunikasjonen mellom piloter og flygeledere, skriver Esa.

Flyoperatørene er pålagt å installere teknologien, og Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å sikre at datalinjetjenester er tilgjengelige for operatørene i luftrommet Norge har ansvar for. I 2020 sendte Esa et formelt åpningsbrev til Norge der myndighetene ble bedt om å tilby tjenestene, og deretter kom en grunngitt uttalelse til Norge i 2021.

– Esa mener at Norges forsinkelser i implementeringen av datalinjetjenestene ikke kan rettferdiggjøres. Esa har derfor besluttet at saken skal bringes inn for EFTA-domstolen for å be om en erklæring om at Norge ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende datalinjetjenester som følger av EØS-avtalen, skriver Esa.