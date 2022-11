– Alt vi snakket om i går har blitt lekket til pressen. Dette er ikke slik vi gjør ting, sa Xi til Trudeau onsdag, viser en video fra G20-toppmøtet i Indonesia.

De to hadde et bilateralt møte på siden av G20-toppmøtet tirsdag, og Xi er tilsynelatende misfornøyd med at dialogen mellom dem har blitt offentlig kjent.

– Hvis vi er oppriktige, må vi vise hverandre gjensidig respekt når vi snakker sammen. Hvis ikke, er det ikke godt å si hva resultatet blir, sa Xi videre.

– I Canada tror vi på fri, åpen og ærlig dialog, svarte Trudeau på kritikken.

– Jeg vil fortsette å legge grunnlaget for at vi skal arbeide konstruktivt sammen, men det kommer til å være ting vi er uenige om.

Xi svarte med å si at de sammen skulle legge forholdene til rette, før han tok Trudeau i hånden, ga et raskt smil og gikk av gårde.

Samtalene mellom Xi og Trudeau var de første mellom de to lederne på mer enn tre år.