Storbritannias visestatsminister skal granskes etter varsler om mobbing

– Jeg har skrevet til statsministeren for å be om en uavhengig gransking av to formelle varsler mot meg. Jeg ser fram til å gå varslene i møte, og til å fortsette i jobben som visestatsminister og justisminister, tvitret Raab onsdag.

Vedlagt tweeten var brevet han har oversendt statsminister Rishi Sunak. Siden har Sunak svart med et brev der han bekrefter at en uavhengig gransking vil finne sted.

Raab har blitt møtt med en rekke påstander om at han både mobbet tjenestepersoner og har oppført seg uhøflig og nedverdigende i tidligere statsrådsroller. Han skal angivelig ha blitt advart om at oppførselen hans var upassende da han var utenriksminister, ifølge The Guardian.

Avisen skriver også det fremover skal være en høytstående embetsperson i rommet på alle møter Raab deltar i på grunn av anklagene mot ham.

Tidligere i november måtte Gavin Williamson trekke seg fra stillingen sin i den britiske regjeringen etter at også han ble anklaget for mobbing.