Med Putin på avstand vil alle snakke med Xi

Xi gjorde sin entré på årets G20-møte i Indonesia tirsdag morgen etter et tre timer langt møte med USAs president Joe Biden mandag.

Med smil og håndtrykk – samt løfter om nye samtaler om klimaendringer og handel – virket Xi opptatt av å framstille seg selv som en storsinnet diplomat, klar for å bygge broer og møte globale utfordringer.

Kinas president Xi Jinping sammen med Indonesias president Joko Widodo på G20-møtet i Indonesia. Foto: Leon Neal / AP / NTB

– Xi Jinping jobber absolutt for å ta igjen det han har tapt på den internasjonale arenaen, sier Danny Russel ved Asia Society Policy-instituttet i New York, til AFP.

Han legger til at Xis plutselige utbrudd av diplomati ligner en sjarmoffensiv.

Motvekt

Og med det iøynefallende fraværet av Vladimir Putin , som har blitt isolert på verdensscenen på grunn av sin brutale krig i Ukraina , befester Xi Kinas plass som den viktigste globale motvekten til USA og deres allierte.

På Xis liste over verdensledere som skulle sjarmeres i senk, står også Indonesias president Joko Widodo – vert for G20-møtet, Australias statsminister Anthony Albanese, Frankrikes president Emmanuel Macron og Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol.

I tillegg er det ventet at han skal møte Japans statsminister Fumio Kishida på siden av et annet toppmøte i Bangkok senere denne uken.

Tiner forholdet

Spesielt møtet med Albanese var nok etterlengtet. Forholdet mellom Kina og Australia har vært kjølig i flere år, og møtet mellom de to lederne tirsdag var det første av sitt slag på over fem år.

Australias statsminister Anthony Albanese og Kinas president Xi Jinping møttes på siden av G20-møtet tirsdag. Foto: Mick Tsikas / AAP vi AP / NTB

– Jeg er veldig glad for at vi har dette møtet i dag. Vi har hatt våre ulikheter, erkjente Australias statsminister Anthony Albanese ved starten på det bilaterale møtet med Xi.

Møtet varte i 32 minutter, og etterpå sa Albanese at det hadde vært positivt og konstruktivt.

Xi uttalte på sin side at det tidligere gode forholdet mellom landene var verdt å verne om.

– Vi bør forbedre, opprettholde og utvikle forholdet vårt, siden det er i samsvar med de grunnleggende interessene til begge lands folk, sa den kinesiske presidenten.

Ukraina-taus

Det var i forkant av G20-møtet ventet at mye av oppmerksomheten til verdenslederne ville rettes mot Ukraina. Xi og Kina har så langt ikke kommet med noen klare uttalelser om krigen, og har ikke fordømt den. Heller ikke på toppmøtet ser det ut til at Xi vil si hva han mener om saken.

Det hindret ikke Macron fra å oppfordre Kina til å stå sammen med Frankrike mot krigen, da de to møttes tirsdag.

Kinas president Xi Jinping snakker med Italias statsminister Giorgia Meloni på G20-møtet i Indonesia. Foto: Sean Kilpatrick / The Canadian Press via AP / NTB

– Vi må stå samlet for å svare på internasjonale kriser som Russlands krig i Ukraina, sa Macron til Xi.

Dagen før sa Macron at han ville fortelle den kinesiske presidenten at det er i Kinas interesse å legge press på Russland for å få landet til å sette seg ned ved forhandlingsbordet i Ukraina-konflikten.

Xi nevnte ikke konflikten i sin åpningsreplikk, men tok til orde for at Frankrike og Kina må «opprettholde uavhengighetens, autonomitetens, åpenhetens og samarbeidets ånd».

Flere muligheter

Trolig ble Xi og Kina lettet da det ble klart at Putin ikke ville delta på G20-møtet, og i stedet sendte utenriksminister Sergej Lavrov.

– Putins fravær gir Xi mer oppmerksomhet og gir ham flere muligheter til å legge fram sine synspunkter, mener Chong Ja, professor ved National University i Singapore.

– Det betyr også at Kina slipper å ta klar stilling til Russlands invasjonskrig i Ukraina, og at Xi verken trenger å forsvare eller kritisere Russlands handlinger.

Kinas president Xi Jinping på G20-møtet i Indonesia. Foto: Mast Irham / AP / NTB

Lavrov selv brukte G20-møtet til å kritisere Ukraina, og mener vilkårene de setter for fredsforhandlinger er urealistiske.

– Alle problemene ligger på den ukrainske siden, som kategorisk avviser forhandlinger og legger fram vilkår som er åpenbart urealistiske, sa den russiske utenriksministeren.