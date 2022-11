– Vi har hatt et godt møte, og alle er enige om å brette opp ermene. Vi må gjøre enda mer for å vise fram den gode politikken som vi tross alt når fram med, sier Følsvik til mediene på vei ut av møtet på partiets hovedkontor.

– Vi må også vise folk en trygg vei ut av utryggheten, la LO-lederen til.

Støre: Gode tilbakemeldinger

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB Foto: NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det ikke kommer noen store, nye politiske grep etter mandagens krisemøte i sentralstyret.

Møtet i sentralstyret var planlagt, men er blitt kalt et krisemøte etter den lave oppslutningen Arbeiderpartiet har hatt på målingene i det siste. Støre sier at han fikk mange gode tilbakemeldinger, men at det ikke blir noen nye, store politiske grep.

– Det kom mange gode tilbakemeldinger. Vi skal jobbe med politikkutvikling fram mot vårt landsmøte i april. Det er varianter av alvor når vi har disse målingene, men vi er også veldig opptatt av å få politikken vår ut, hva vi gjør i statsbudsjettet, hvilke mål vi har og hva vi prioriterer, sier Støre.

– Mange velgere går til gjerdet og er usikre på Ap

Han legger til at det er krevende å få fram dette når folk har det vanskelig. Statsministeren gjentok at han ikke er fornøyd med at partiet nå er nede i 16,9 prosent på den siste meningsmålingen til Dagsavisen.

– Dette er for dårlige tall. Mange velgere går til gjerdet og er usikre på Ap. Vi må ut og møte velgerne, snakke med dem, lytte til erfaringene de gjør, sier Støre.

Også LO-leder Peggy Hessen Følsvik hadde et lignende budskap på vei ut fra møtet.

– Vi har hatt et godt møte, og alle er enige om å brette opp ermene. Vi må gjøre enda mer for å vise fram den gode politikken som vi tross alt når fram med, sa LO-lederen.

Hittil i november er Arbeiderpartiets gjennomsnittlige oppslutning på nasjonale meningsmålinger 18,9 prosent. Partiet ligger dermed klart bak Høyre, som har en gjennomsnittlig oppslutning på 30,3 prosent. Regjeringspartner Senterpartiet sliter også, med en snittoppslutning på 5,5 prosent.