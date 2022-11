SV er utålmodig, og sier de ser få tegn til en skikkelig satsing på fylkesveier i regjeringens budsjettforslag. Selv har de satt opp en halv milliard kroner mer enn regjeringens forslag: 200 millioner til vedlikehold pluss 300 millioner til rassikring.

– Etterslepet på vedlikehold av fylkesveier et svært stort, og vi ser i likhet med Naf få tegn til at det kommer til å bli ei ny betydelig satsing på dette. Jeg mener dette er et betydelig problem. Vi ser at dagens ordning med finansiering av fylkesvei ikke funker, og at vi må se på hvordan staten kan få mer ansvar for å sikre at fylkesveiene våre ikke forfaller, sier SVs samferdselspolitiske talsperson Mona Fagerås til Nationen.

MDG ga i år 800 millioner mer til vedlikehold og andre tiltak til fylkesveiene i sitt budsjett enn regjeringa gjorde.

– Fylkesveiene våre har vært neglisjert i en årrekke. Mange steder i landet vårt er det folk som hver dag gruer seg for å kjøre til jobb eller å sende ungene sine til skolen fordi veiene ikke er trygge, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nationen.

Han mener det er på tide at norske rikspolitikere anerkjenner at samferdselssektoren må prioriteres hardere.