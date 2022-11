Trettebergstuen om «Skrik»-hendelsen: – Uakseptabel aksjonsform

– Dette er en uakseptabel aksjonsform. Selv om vi er mange som støtter klimakampen som en av vårt tids aller viktigste kamper, er ikke det å angripe uvurderlig kunst noe som hjelper saken i det hele tatt, sier kulturministeren til NTB.

Hun sier aksjonistene heller bør se potensial i museenes formidling av viktige klimaspørsmål for å nå fram.

– Det er mange museer som setter klimaspørsmål på agendaen gjennom sine utstillinger.

Trettebergstuen er glad for at situasjonen er under kontroll og maleriet uskadd.

– Det er likevel opprørende at noen mener at de har rett til å potensielt ødelegge en sånn skatt som Munchs Skrik for å få oppmerksomhet.