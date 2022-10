– De store oppdrettsselskapene kan bare legge bort tanken om at de kan slippe unna grunnrenteskatt. Uansett hvor mye lobbypenger de bruker i Oslo, så kommer dette til å skje, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Mandag er han på vei til Hammerfest for å møte kommunen og laksenæringen. Senere drar han videre til Tromsø og Senja for flere møter både mandag og tirsdag.

Regjeringen har høstet mye kritikk for sitt forslag om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.

Klar beskjed: – De må bidra

Vedum har åpnet for justeringer i skatten, men han advarer de største selskapene mot å tro at de kan slippe unna.

– De må bidra mer til fellesskapet. De tjener enormt på våre felles ressurser, og jeg er opptatt av at kystsamfunnene må sitte igjen med mer penger, sier finansministeren.

Han skal snakke med både de store aktørene, men også lokalpolitikere og selskaper med mindre produksjon.

– Jeg liker å møte folk direkte. Vi er opptatt av at kystsamfunnene skal sitte igjen med mer penger, og da er det fint med en uformell samtale i tillegg til den formelle høringen.

Regjeringen foreslår bunnfradrag

For å skjerme de minste aktørene har regjeringen lagt opp til at de som produserer mindre enn 4.000-5.000 tonn laks i året slipper unna skatten. Vedum påpeker at det tilsvarer en omsetning på mellom 54 og 67,5 millioner kroner.

– Det er fortsatt mye penger, så dette rammer ikke akkurat den lille «snekkeren på hjørnet», sier han.

Han påpeker at de største selskapene er milliardkonsern med enorme inntekter, og at noen av dem er utenlandsk eid.

– De vil fortsatt tjene penger, men forskjellen er at mer går tilbake til fellesskapet, sier Vedum.