– Det er en utfordring når ungdom har gjort så mange lovbrudd før de får en reaksjon at de egentlig ler litt av politiet og av hele vårt justissystem, sier Solberg til NRK.

Nå vil Høyre gjøre det enklere å straffe unge.

– Vi mener at det blant annet trengs et hurtigspor for unge lovbrytere som gjør at de får en reaksjon mye raskere. Vi har nå erfaring med denne ungdomsordningen som har vært så langt. Den virker for sent, sier hun.

Ungdomsstraff ble innført i Norge 1. juli 2014. Regjeringen har sendt ut et forslag om å endre ordningen og skjerpe straffereaksjonene for denne gruppen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) viser til det, og mener Solberg virker litt uopplyst.

– Det høres ikke ut som hun har fått med seg det, sier Mehl.