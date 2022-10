Stortinget behandler skattesaken mandag

Det melder NRK.

Onsdag ble det kjent at 38 politikere har fått økt skatt etter at Skatteetaten har gjennomført kontroll for å følge opp pendlerboliger. I elleve saker er det fattet vedtak om tilleggsskatt.

Til sammen 290 politikere ble kontrollert i forbindelse med gjennomgangen.

Det er presidentskapet som formelt skal avgjøre hvordan Stortinget skal forholde seg til vedtaket fra Skatteetaten. Presidentskapet vil først konsultere med de parlamentariske lederne.

Møtet starter klokken 10 mandag. Noen vil være til stede fysisk, mens andre følger det digitalt.

Skatteetaten konkluderte med at politikerne skulle skattet av 8,7 millioner kroner mer enn det som var innberettet. De har bestemt at Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) må etterbetale arbeidsgiveravgift.

Både SMK og Stortinget har ment at Skatteetaten har tolket reglene for strengt. SMK har ikke kommentert om de vil følge vedtaket.