Riksrevisjonen vil redusere oljepengebruken

– At Norge brukte mer enn tre prosent av pensjonsfondet under coronapandemien var en viktig del av krisehåndteringen, men nå må bruken normaliseres, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Handlingsregelen er viktig både for å bidra til økonomisk stabilitet, ha mulighet til å sette inn en ekstra innsats når det er behov og for at fremtidige generasjoner skal nyte godt av oljeformuen, understreker Schjøtt-Pedersen.

Uavhengig av handlingsregelen peker Riksrevisjonen på at bruken av oljepenger har økt kraftig de siste 20 årene. I dagens pengeverdi brukte staten 34,3 milliarder kroner av oljepengene i 2001 og 130,2 milliarder i 2011.

I 2021 var bruken oppe i hele 365,6 milliarder. Dette skyldes at fondet er blitt stadig større, men det er like fullt en kraftig økning i bruk av oljepenger.