Skattekravet mot justisminister Emilie Enger Mehl er frafalt

– Jeg har fått brev fra Skatteetaten om at de har henlagt kontrollsaken. De legger til grunn at jeg oppfylte vilkår om pendlerstatus, sier Mehl til VG.

38 politikere har i perioden 2017–2020 betalt for lite skatt fordi verdien av å bo i pendlerbolig burde legges til den skattbare inntekten, opplyste Skatteetaten onsdag.

– Jeg tok selv kontakt med Skatteetaten om min pendlersituasjon allerede før de åpnet kontrollen. Etter at varselet om skattekrav kom tidligere i år, var jeg opptatt av å gi alle opplysninger de ba om. Jeg er nå glad for at alt er riktig og for å legge saken bak meg.