Statsministeren er varsom med å kommentere den konkrete saken til 37-åringen som tirsdag ble internert i fire uker av tingretten i Tromsø, mistenkt for å være russisk spion i Norge og utplassert som forsker under falsk brasiliansk identitet.

Mannen bestemte onsdag at han ikke ville anke rettens beslutning.

– Dette er en veldig alvorlig anklage og et alvorlig fenomen, dersom dette er riktig, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB onsdag formiddag.

Støre sier han må ta et visst forbehold ettersom saken fremdeles befinner seg i rettssystemet, men legger til at saken illustrerer en ny type hybridtrusler man ikke tidligere har sett i Norge.

– At folk som bytter identitet over lengre tid er utplassert for å kunne drive påvirkning, er da et fenomen også finnes hos oss. Vi kan ikke utelukke at det finnes flere spioner her, sier Støre.

Han sier regjeringens økte støtte til Politiets sikkerhetstjeneste er blant grunnene til saker som den i Tromsø nå rulles opp.