Carter døde brått mandag kveld etter å ha fått hjerteinfarkt, opplyser familien ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Carter var forsvarsminister i de to siste årene av president Barack Obamas regjeringstid, nærmere bestemt fra februar 2015 til januar 2017. Han var viseforsvarsminister fra 2011 til 2013.

Mens Carter ledet forsvarsdepartementet, satte USA ut i livet en militær strategi som endte med at den ytterliggående islamistgruppa IS ble kraftig svekket i Syria og Irak.

I 2019 var IS i stor grad nedkjempet av bakkestyrker i Irak og Syria som fikk støtte av blant andre USA.

I desember 2015 beordret Carter det amerikanske militæret til å slippe kvinner inn i alle stillinger, hvilket gjorde at kvinner ikke lenger kunne nektes å delta i kamp.

Året etter opphevet Carter forbudet mot at transpersoner kunne tjene som soldater i det amerikanske forsvaret.

Etter at han sluttet i politikken, ledet Carter Belfer Center for Science and International Affairs ved Harvard's Kennedy School.