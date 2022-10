Knut Arild Hareide (49) ledet KrF da han åpent flagget at han mente et politisk samarbeid med Arbeiderpartiet ville være et riktig veivalg.

Utspillet slo ned som en bombe i det politiske miljøet.

Også i eget parti ble Hareides flørt med Ap oppfattet som svært kontroversielt. Det skulle raskt vise seg at partiet ble delt på midten.

Dolket i ryggen av partifeller



Mens den røde fløyen åpnet opp for samtaler med Ap, lukket den blå siden døren for samarbeid. Dermed ble det opp til partiets avdelinger på fylkesnivå å ta stilling til Hareides brannfakkel. Deretter skulle det sendes delegater som var representative.

Men det skjedde ikke. I stedet valgte KrFs største fylkeslag, Rogaland, å velge en delegasjon som ikke speilet stemmefordelingen i salen på fylkesårsmøtet. Dermed gikk de helt på tvers av hva Hareide hadde oppfordret til, og som de øvrige fylkeslagene fulgte lojalt opp om.

Fire år etter den opprivende KrF-striden kommer Knut Arild Hareide med en utblåsning om hvordan han opplevde sviket blant sine egne i det som var hans største politiske prosjekt.

– Jeg synes det var hårreisende. Det var et sånt ufint spill

Det som skulle være en demokratisk intern prosess i partiet ble i stedet kuppet og torpedert. I dag legger ikke Hareide skjul på hva han mener om prosessen som kom helt ut av kontroll.

– Det som skjedde i Rogaland synes jeg var hårreisende. Det var et sånt ufint spill, som ikke ville partiets beste. Jeg var opptatt av at partiet skulle få ta sitt valg og innforstått med at jeg kunne tape. Men det som skjedde i Rogaland var litt sånn at de ikke ville at partiet skulle få lov til å ta valget, sier Hareide, skriver Vårt Land.

Uttalelsen kom under sakprosafestivalen i Haugesund, som ble arrangert tidligere i oktober. Hareide var invitert til festivalen for å snakke åpent om konflikten herjet innad i KrF, og som endte med knept nederlag for Hareide og hans fløy.

Dermed takket han for seg og overlot stafettpinnen videre til Kjell Ingolf Ropstad i november 2018. Ropstad måtte som kjent trekke seg etter avsløringene om pendlerboliger i 2021.

Fylkesleder angret seg: – Stor forståelse for mindretallet som føler seg overkjørt

Fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, under skjebnemøtet i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

KrFs fylkesleder i Rogaland, Oddny Helen Turøy, tok den gang selvkritikk for prosessen som førte til at fylket sendte en nærmest helblå delegasjon til KrFs landsmøte.

15 blå og én rød delegat reiste til landsmøtet fra Rogaland, selv om én av tre i fylkeslaget støttet rådet om å søke samarbeid til venstre i politikken.

– Jeg har stor forståelse for det mindretallet som føler seg overkjørt. Jeg er veldig lei meg for at det ble som det ble. Resultatet i Rogaland ble ikke bra når man ser hvordan prosessen gikk videre. Vi var for dårlig forberedt. Jeg har beklaget at jeg har vært med på bidra til det, sa hun til TV 2 etter det kontroversielle medlemsmøtet i Rogaland KrF.

Med knapt flertall stemte landsmøtet i KrF for å samarbeide med Erna Solbergs regjering, mens sonderingene mot venstre ble lagt dødt.

Dermed var Hareides brannfakkel slukket.