Sunak varsler tøffe og vanskelige beslutninger: – Noen feil ble gjort

– Jeg har blitt gjort til Det konservative partiets leder og statsminister for å løse problemene. Denne jobben starter nå, sa Sunak på sin første pressekonferanse som statsminister utenfor Downing Street nummer 10 tirsdag ettermiddag.

42-åringen ble møtt av demonstranter som ropte «Ut med Sunak» da han kom til statsministerboligen etter å ha blitt formelt utnevnt i en audiens med kong Charles på Buckingham Palace i 12-tiden.

Britenes nye statsminister var inntil i fjor svært populær, men så kom skandalene i form av fester i statsministerboligen som brøt coronarestriksjonene. Sunak var en av dem som ble bøtelagt.

Også han og konas svimlende formue på 700 millioner pund, over 8 milliarder kroner, har gjort ham mindre populær blant briter som sliter med å få endene til å møtes.

– Forene landet med handling

Sunak sa han vil fokusere på å skape økonomisk stabilitet, men at dette vil bety «vanskelige og harde beslutninger i tiden som kommer» – et hint om statlige utgiftskutt.

Samtidig roste han forgjengeren for jobben.

– Truss ønsket å skape forandring, men noen feil ble gjort. Det skyldtes ikke dårlige intensjoner, sa Sunak.

Det er ingen enkel jobb som venter 42-åringen.

– Storbritannia står overfor en dyp økonomisk krise i kjølvannet av coronapandemien og Putins krig i Ukraina. Jeg vil forene landet vårt, ikke med ord, men med handling, sa han.

Urokkelig Ukraina-støtte

Deretter ramset han opp de politiske sakene han vil prioritere i fremtiden:

* Styrke helsevesenet

* Sørge for stabil økonomisk vekst

* Bedre skoler

* Tryggere gater

* Kontroll på grensene

* Beskytte miljø og klima

* Styrke og ruste opp forsvaret

Ukraina var ett av flere temaer Sunak tok opp i talen og lovet å støtte landet til krigen er over.

– Det er en grusom krig som vi må sørge for at får en avslutning, sa han.

Takket Johnson

Storbritannias eksstatsminister Boris Johnson var raskt ute med å gi full og helhjertet støtte til landets nye statsminister. Johnson var en av kandidatene til å etterfølge Truss og utfordre Sunak i toryenes lederkamp, men trakk seg i helgen på grunn av manglende støtte.

– Gratulerer til Rishi Sunak på denne historiske dagen. Dette er et øyeblikk da alle konservative bør gi vår nye statsminister vår fulle og helhjertede støtte, skriver han på Twitter.

Sunak var tidligere finansminister i Johnsons regjering, men var også en av ministrene som i sommer gikk av i protest. Tirsdag var han full av lovord for sin tidligere sjef.

– Jeg vil alltid være takknemlig overfor Boris Johnson for hans utrolige prestasjoner som statsminister, og jeg verdsetter hans varme og sjenerøsitet, sa han.

– Det har vært en ære

Kun timer før Sunaks tale gikk Liz Truss på det samme podium utenfor Downing Street og takket for seg etter å ha holdt sitt siste statsrådsmøte.

– Det har vært en stor ære å være statsminister i dette landet, sa hun.

47-åringen fikk massiv kritikk for sin foreslåtte skattepolitikk, men hevdet i talen at regjeringen hennes handlet raskt og bestemt for å hjelpe hardtarbeidende familier og bedrifter.

– Fra min tid som statsminister er jeg mer overbevist enn noen gang om at vi må være dristige. Vi har ikke råd til å være et lavvekstland. Vi må dra nytte av våre brexit-friheter, fastholdt Truss.

Samtidig ønsket hun Sunak all suksess i det som vil bli en vinter preget av det som har blitt kalt en levekostnadskrise.

– Jeg tror på det britiske folket, og jeg vet at lysere dager kommer, sa Truss før hun satte seg i bilen på vei til Buckingham Palace for å levere sin avskjed til kong Charles.