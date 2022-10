Meloni: – Italia er fullt og helt del av Europa og den vestlige verden

Meloni er Italias første kvinnelige statsminister. Hun skal nå lede det som regnes som den mest høyreorienterte regjeringen i Italia siden annen verdenskrig.

Hun insisterte på at hennes målsetting ikke er å bremse eller sabotere europeisk integrasjon, bare å gjøre den mer i stand til å møte kriser.

I talen understreket Meloni også at Italia fortsatt vil være et Nato-medlem som er til å stole på når det gjelder Ukraina.

Det har vært bekymring for dette på grunn av hennes to koalisjonspartneres prorussiske holdninger.

Gir ikke etter for Putin

– Å gi etter for Putins utpressing når det gjelder energi, vil ikke løse problemet, men bare gjøre det verre ved å åpne for flere krav og mer utpressing. Dermed blir framtidige energiøkninger enda større enn dem vi har opplevd de siste månedene, sa hun.

Meloni leder det høyreradikale partiet Italias brødre, som har sine røtter i italiensk fascisme. Hennes to koalisjonspartnere er høyrepartiene Fremad Italia, ledet av Silvio Berlusconi, og Ligaen, som ledes av Matteo Salvini.

I talen sørget hun også for å ta klart avstand fra fascismen da hun sa at hun selv «aldri har hatt sympati for eller følt nærhet til udemokratiske regimer, inkludert fascisme».

Hun gjorde det klart at hennes regjering ikke viker en tomme fra demokratiske verdier og skal kjempe mot alle former for rasisme, antisemittisme, politisk vold og diskriminering.

Energikrisen er en av de store utfordringene regjeringen må ta tak i, men Meloni sa at Italia egentlig er et paradis for fornybar energi med sin sol, vind, jordvarme, tidevann og elver.

Italia først

Hun understreket uansett at hun vil sette Italias interesser først, og lovte økt innsats mot ulovlig innvandring og menneskesmugling.

– Noen vil kanskje ikke like enkelte av våre forslag, men vi skal holde våre løfter, sa hun da hun la fram regjeringens program.

I valgkampen la Meloni blant annet vekt på kristne vurderinger om «naturlige kjernefamilier», totalstans for flyktningbåter fra Nord-Afrika og sin egen mening om at tiltakene under koronaepidemien gikk for langt.

Meloni ble tatt i ed som ny statsminister lørdag, og etter programtalen holder nasjonalforsamlingen tirsdag kveld en tillitsvotering om regjeringen. Den ventes hun å vinne klart siden koalisjonen har et komfortabelt flertall.