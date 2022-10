Støre: Økt sannsynlighet for at Russland bruker atomvåpen

Putin-regimet har flere ganger truet med bruk av atomvåpen i Ukraina.

– Vi vurderer at sannsynligheten for bruk fortsatt er lav. Men den er ikke null. I lys av språkbruken kan vi ikke avvise muligheten. Selv om sannsynligheten er lav, har den økt, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han tirsdag redegjorde for Stortinget om krigen i Ukraina.

Han er tydelig på at bruk av atomvåpen vil være å krysse en uhørt grense.

– I takt med at Russland slipper opp for konvensjonelle militære virkemidler øker også risikoen for mer desperat virkemiddelbruk. Trusler om bruk av atomvåpen er uansvarlig. Det er i seg selv en farlig eskalering. Vi fordømmer det, sier Støre.

Han kaller truslene for en form for utpressing.

– Vi må legge til grunn at hensikten med truslene er å svekke vestlig solidaritet med Ukraina.

Norges planer for atomberedskap er oppdatert.

– Vi vil kunne møte en slik situasjon med nødvendige tiltak, sier Støre.