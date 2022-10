Årsaken til saksforbudet er at Enoksens selskap skal drive med saker som var under hans ansvarsområde som forsvarsminister, skriver Bergens Tidende.

Enoksen kan dermed ikke ta på seg oppdrag eller involvere seg i saker knyttet til investeringsprosjekter eller anskaffelser der Forsvarsdepartementet eller underliggende virksomheter er part eller på annen måte direkte involvert.

Enoksen er ikke ilagt karantene. Saksforbudet gjelder til april 2023, ett år etter at han gikk av som minister etter at det ble kjent at det hadde kommet flere varsler mot ham om upassende oppførsel.