Fredag ble det kjent at Jørn Maurud mener det ikke finnes grunnlag for at Viggo Kristiansen er skyldig i Baneheia-saken. Han ber om blank frifinnelse.

– Skulle den rettskraftige avgjørelsen være i tråd med Riksadvokatens vurdering, vil dette være en rettsskandale som mangler sidestykke i Norge, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Hvis det blir tilfelle, er det begått en enorm urett mot en enkeltperson, som har fått konsekvenser for mange. Det vil jeg da beklage, sier Mehl.

– Hvis Riksadvokatens vurderinger blir stående etter domstolens avgjørelse, betyr jo det at en mann har sonet i over 20 år for forhold han ikke har gjort. Det er umulig å sette seg inn i hvor vanskelig det må være for ham, og hvor mye som har gått tapt i hans liv hvis det nå blir slik, sier Mehl til NTB.

– At rettsstaten fungerer, er grunnleggende i min jobb. En del av rettsstaten er også at vi har sikkerhetsmekanismer for de sjeldne tilfellene hvor ting går galt. Heldigvis har det vært en stor utvikling av rettsstaten i de over 20 årene som har gått siden denne sakens begynnelse, understreker justisministeren.