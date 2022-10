MDG vil legge ned Gjenopptagelseskommisjonen, SV vil ha en gjennomgang

Riksadvokatens påstand om frifinnelse av Viggo Kristiansen får Rasmus Hansson (MDG) til å reagere sterkt.

– Justismordene mot Viggo Kristiansen og Birgitte Tengs’ fetter er så katastrofale feilgrep fra Gjenopptagelseskommisjonen at vi må vurdere om kommisjonen må legges ned og erstattes av en bedre ordning, sier han.

Mener systemet har sviktet

Hansson mener kommisjonen har vært direkte uvillig til å se saker med objektivitet og kritisk blikk, og sier at regjeringen må beklage til Viggo Kristiansen.

Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson i SV, slår fast at systemet har sviktet i Baneheia-saken, men ønsker ikke at kommisjonen skal legges ned.

.- Vi mener at det må gjøres en egen gjennomgang av gjenopptakelseskommisjonen for å hindre at slike feil blir begått igjen. Vi må sikre at kommisjonen er den viktige sikkerhetsventilen den skal være, sier han.

– Justismord skal ikke skje

Unneland er klar på at det har skjedd et justismord i Baneheia-saken

– Justismord skal ikke skje. Det er helt grusomt å tenke på at de etterlatte til ofrene fremdeles ikke har svar på hva som skjedde i Baneheia den dagen, og det er forferdelig å tenke på at Kristiansen har sittet uriktig i fengsel i så lang tid, sier han i en kommentar.

SV støtter også at det foretas en uavhengig gransking av Baneheia-saken.