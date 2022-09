Putin kunngjorde fredag at Russland annekterer fire ukrainske regioner. Dette er den mørkeste dagen i Europa siden krigsutbruddet i Ukraina, mener Venstre-lederen.

– Det vi står i, er den største sikkerhetspolitiske krisen i Europa siden andre verdenskrig, og med sabotasjen i Østersjøen har krisen kommet ubehagelig nær Norge, sier hun.

Melby mener regjeringen nå må jobbe langs to spor: For det første å sikre Norge og avskrekke Russland fra angrep på norsk sokkel. For det andre bidra til at Ukraina vinner krigen. Blant annet ved at regjeringen må gi flere og tyngre våpen.

Hun gjentar kravet om at Norge må donere Nasams – et mobilt, modulbasert mellomdistanse luftvernsystem – til Ukraina. Dette er viktigere enn noensinne, mener hun. Og hun tar også opp spørsmålet om havneforbud.

– Norge bør kaste russiske fiskefartøy ut av norske havner, og finne en løsning på de sivile fartøyene som kartlegger den norske kontinentalsokkelen. Vi kan verken risikere å være naive eller treige, sier hun.