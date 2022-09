Norge gir ytterligere 3 milliarder kroner til Ukraina i 2022

Til NRK sier Gram at mesteparten av midlene går til fond for militær støtte til Ukraina.

– Invasjonen av Ukraina har skapt den største krisen i Europa siden andre verdenskrig. Behovet for militær støtte til Ukraina er omfattende og tidskritisk og legger til rette for at landet kan forsvare seg mot Russlands folkerettsstridige militære angrep, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunngjorde under et besøk til Kyiv i juli at Norge ville øke støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner i 2022 og 2023.

Ifølge NRK kommer de 3 milliardene som gis til Ukraina i militærbistand nå i år, fra de 10 milliardene Støre varslet i juli. Dette i form av en proposisjon som ble oversendt Stortinget fredag, om en økning på forsvarsbudsjettet.

Regjeringen foreslår ifølge NRK også å anskaffe vinterbekledning og utrustning til de ukrainske styrkene for inntil 250 millioner kroner.

– Vinterutrustning er avgjørende for at de ukrainske soldatene skal kunne operere og forsvare seg gjennom høsten og vinteren, men mye av dette materiellet gikk tapt i krigens første måneder. Landene som støtter Ukraina, bidrar i en koordinert innsats med å anskaffe varmeisolerende klær og annet materiell som for eksempel telt og primuser, sier Gram.