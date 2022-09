Lars Petter Solås topper Frp-liste i Oslo

– Nominasjonskomiteen hadde et meget komfortabelt utgangspunkt med mange dyktige kandidater som har ønsket å stå på listen, sier Tommy Skjervold, som har ledet nominasjonskomiteen.

Øverst står Lars Petter Solås, som er bystyrerepresentant i Oslo og politisk rådgiver på Stortinget.

– Jeg er veldig glad for tilliten fra nominasjonskomiteen og alle som har foreslått meg på førsteplass. Nå er jeg mer klar enn noensinne for å bygge laget som skal løfte Oslo Frp og vinne valget om et år, sier Lars Petter Solås til Avisa Oslo.

Frp har i dag fire av 59 representanter i bystyret. På de tre neste plassene står Thea Fredriksen (20), Magnus Birkelund (35) og Julianne Ofstad (23)

Den endelige listen vedtas på Oslo Frps nominasjonsmøte 28. november. Før dette skal bydelslagene og FpU si sin mening om forslaget.