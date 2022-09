Tirsdag kom nyheten om at gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 lekker like utenfor øya Bornholm i Østersjøen. Rørene frakter gass mellom Russland og Tyskland gjennom Østersjøen.

Skadene på ledningene er uten sidestykke, ifølge selskapet Nord Stream AG. Tyske, polske og danske myndigheter har antydet at det kan være snakk om sabotasje, mens flere eksperter har sagt at det er usannsynlig at det er en ulykke.

– Det er svært urovekkende dersom lekkasjene fra Nord Stream og Nord Stream 2 skyldes sabotasje, sier energipolitisk talsperson i Frp, Marius Arion Nilsen, som etterlyser ekstraordinære sikkerhetstiltak for å sikre norsk infrastruktur.

– Disse tiltakene må være på plass som et minimum fram til man har fått avklart årsaken til dagens hendelser, sier han.

– Sikkerheten er høy

– Vi vet ikke mer nå om årsakene til denne lekkasjen, sier olje og energiminister Terje Aasland (Ap) i en uttalelse til NTB.

– På generelt grunnlag vil jeg si at sikkerheten på norsk sokkel er høy og at selskapene har stor oppmerksomhet om sikker drift, sier Aasland videre.

Tirsdag åpnet han gassrørledningen Baltic Pipe som forsyner Polen og Danmark med gass fra Norge. Baltic Pipe knytter Polen til eksisterende gassrør mellom Norge og kontinentet og skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten til både Polen og Danmark og andre land rundt Østersjøen og Øst-Europa.

Frps Nilsen mener regjeringen straks bør inngå dialog med EU, Danmark og Polen for å få på plass sikkerhetstiltak.

– Dette er kritisk viktig infrastruktur som i praksis vil bidra til å gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass, sier Nilsen.

Droner ved norske farvann

MDGs utenrikspolitiske talsperson, Carl Johansen, påpeker at det nylig er observert ukjente droner ute ved norske olje- og gassplattformer.

Han mener vi nå ser et Russland som viser mer aggresjon og mindre hemninger for hva slags metoder de kan ta i bruk.

– Jeg forventer at regjeringen i samråd med Forsvaret, politiet og oljeselskapene øker beredskapen og overvåkingen ved olje- og gassinstallasjoner, og ikke minst ved gass- og strømledningene som går fra Norge til Europa. Nå som vi opplever det som er mulig sabotasje mot Nord Stream ikke lenge etter at det er observert ukjente droner ved norske oljeinstallasjoner, er det behov for at vi ikke tar noen sjanser, sier han.

Nå som Russland ikke leverer gass til Europa, er Norge den største leverandøren av gass til kontinentet. Det øker risikoen for at vi er et sabotasjemål, understreker Johansen.

– Gassen vi produserer er helt nødvendig for å få Europa gjennom vinteren. Skulle noe skje med disse leveransene, er vi og Europa dårligere stilt. Med det vil Putins ønsker om å skape kaos og splittelse enklere kunne gjennomføres.